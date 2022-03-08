Навколотанковий сюр на Сумщині: російські танки матиме наша піхота, якщо випередити фермерів і тероборону

Трофейний танк ЗС Росії вже в 93 омбр ЗСУ

Збройні сили України вже застосовують у бою трофейні російські танки. Але, щоб отримати покинутий окупантами при відступі танк, військові мають випередити фермерів та тероборону.

Про це написала в фейсбуці пресофіцер 93-ї бригади ЗСУ “Холодний Яр” Ірина Рибакова.

“Тепер, щоб мати танк, не обов’язково бути танкістом. У нас, наприклад, звичайні піхотинці вже встигли обзавестися танками останньої модифікації, із тепловізором, чудовими новенькими шоломофонами. А раніше в Україні такі мала на озброєнні лише десантура”, – розповіла Рибакова про здобутки 93 омбр.

“Якщо російський танк чи інша техніка не згоріли в бою, то треба діяти дуже швидко. Встигнути забрати танк до того, як місцеві відтягнуть його трактором. Бо танк, знаєте, коштує більше $20 млн, а таких подарунків місцевим фермерам раніше не робили. А ті цивільні, які не хочуть заморочуватися, просто знімуть акумулятори та зіллють соляру.

Також треба встигнути угнати танк до того, як його підірве місцева тероборона (вона, блін, буває така сувора). А ще треба одразу замалювати ворожі знаки і почепити українського прапора, бо є великий ризик спіймати в лоба РПГ від своїх же”, – зазначила пресофіцерка.

“Сьогодні я бачила, як стріляє російський танк. І мені не було страшно. Бо постріл робила наша піхота”, – написала Рибакова ввечері 7 березня.

“Все, що навколо відбувається, – це сюр. Але ця його навколотанкова частина мені подобається”, – додала вона.

Також пресслужба 93 омбр надала відео зі спаленими російськими танками в Сумській області.

Крім спаленої техніки, “холодноярці” отримали як трофеї артилерійські снаряди. Тепер відішлють їх колишнім власникам.

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