Китай уперше назвав війною російське вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.
Про це у четвер, 10 березня, пише видання The Guardian.
“Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше”, – заявив Ван І в ході переговорів по відеозв’язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.
Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.
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