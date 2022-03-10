Китай уперше назвав війною російське вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.

Про це у четвер, 10 березня, пише видання The Guardian.

“Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше”, – заявив Ван І в ході переговорів по відеозв’язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.

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