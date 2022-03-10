Голова НАЗК Новіков подякував міністру оборони РФ Шойгу

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.
Як передає “Новинарня“, текст листа був опублікований вдень у четвер, 10 березня, на сайті НАЗК.
У листі керівник українського агентства висловлює вдячність “за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні”.
Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано таке:
Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, НАЗК не змогло пройти повз той факт, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки “Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах”.
Через ризик того, що приватний інтерес рашитського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще вкрай високий, у НАЗК запропонували доповнити пам’ятку наступною покроковою інструкцією:
“У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:
Голова НАЗК висловив сподівання на плідну співпрацю щодо наданих рекомендацій.
Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, адже на Росії ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.
Із скан-копією листа можна ознайомитися за посиланням.
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