Голова НАЗК Новіков подякував міністру оборони РФ Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: ТАСС

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Як передає “Новинарня“, текст листа був опублікований вдень у четвер, 10 березня, на сайті НАЗК.

У листі керівник українського агентства висловлює вдячність “за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні”.

Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано таке:

захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений із картонних лотків із-під яєць;

бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля “Барнаул-Т”;

використання для пересування особового складу ЗІЛ-130. Окрім очевидного «комфорту», який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, “швидкість пересування” цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.

Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, НАЗК не змогло пройти повз той факт, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки “Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах”.

Через ризик того, що приватний інтерес рашитського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще вкрай високий, у НАЗК запропонували доповнити пам’ятку наступною покроковою інструкцією:

“У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:

дістатись найближчого населеного пункту;

відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю;

вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю;

зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі

чекати на своє повернення додому”.

Голова НАЗК висловив сподівання на плідну співпрацю щодо наданих рекомендацій.

Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, адже на Росії ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.

Із скан-копією листа можна ознайомитися за посиланням.

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