Home / Війна / Голова НАЗК Новіков подякував міністру оборони РФ Шойгу

Голова НАЗК Новіков подякував міністру оборони РФ Шойгу

10/03/2022 21:17

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Як передає “Новинарня“, текст листа був опублікований вдень у четвер, 10 березня, на сайті НАЗК.

У листі керівник українського агентства висловлює вдячність “за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні”.

Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано таке:

  • захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений із картонних лотків із-під яєць;
  • бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля “Барнаул-Т”;
  • використання для пересування особового складу ЗІЛ-130. Окрім очевидного «комфорту», який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, “швидкість пересування” цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.

Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, НАЗК не змогло пройти повз той факт, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки “Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах”.

Через ризик того, що приватний інтерес рашитського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще вкрай високий, у НАЗК запропонували доповнити пам’ятку наступною покроковою інструкцією:

“У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:

  • дістатись найближчого населеного пункту;
  • відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю;
  • вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю;
  • зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі
  • чекати на своє повернення додому”.

Голова НАЗК висловив сподівання на плідну співпрацю щодо наданих рекомендацій.

Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, адже на Росії ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.

Із скан-копією листа можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також:
Розгромили всіх, але трофей залишився: ЗСУ поїхали з-під Броварів на ворожому танку. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 560
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Данілов назвав головну несподіванку російського вторгнення

Україна насправді почала готуватися до вторгнення Росії ще після попередження іноземних розвідок у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде вчинено “по всіх фронтах” – також і...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse