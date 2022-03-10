Home / Війна / Генштаб: РФ не відмовляється від планів оточення Києва, є ймовірність диверсій

Генштаб: РФ не відмовляється від планів оточення Києва, є ймовірність диверсій

10/03/2022 01:47
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

На деяких із них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.

Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Унікальних переглядів: 37
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Набув чинності закон про дозвіл цивільним убивати окупантів

Набув чинності закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни, який діятиме у період воєнного часу. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський 9 березня підписав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse