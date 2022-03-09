Home / Війна / Резніков просить не патякати зайвого в мережі про отримання Україною зброї

Резніков просить не патякати зайвого в мережі про отримання Україною зброї

09/03/2022 12:05

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії.

Відповідне звернення глава МОУ оприлюднив на сторінці у ФБ у середу, 9 березня.

“Військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з нашими партнерами з метою отримання допомоги для захисту України. Міністерство оборони працює на своєму рівні як по напряму залучення матеріально-технічної допомоги, так і шляхом взаємодії з комерційними постачальниками”, – написав Резніков.

За його словами, військово-технічна співпраця – дуже педантична сфера, яка потребує надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів, особливо у період війни.

“У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам”, – наголосив міністр.

Резніков зазначив, що в іншому разі це створює інформаційне тло, що негативно впливає на результат.

“Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!” – додав він.

Резніков повідомив, що всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, влада обов’язково і своєчасно оприлюднить. “Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподівають на розуміння”, – резюмував міністр.

Читайте також:
Польща не узгоджувала зі США передачу винищувачів для України, – Нуланд

Унікальних переглядів: 114
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення. Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня. Про це вранці в середу, 9 березня, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.  Наразі харків’янам...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse