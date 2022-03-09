Резніков просить не патякати зайвого в мережі про отримання Україною зброї

Олексій Резніков. Фото пресслужби ГШ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії.

Відповідне звернення глава МОУ оприлюднив на сторінці у ФБ у середу, 9 березня.

“Військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з нашими партнерами з метою отримання допомоги для захисту України. Міністерство оборони працює на своєму рівні як по напряму залучення матеріально-технічної допомоги, так і шляхом взаємодії з комерційними постачальниками”, – написав Резніков.

За його словами, військово-технічна співпраця – дуже педантична сфера, яка потребує надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів, особливо у період війни.

“У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам”, – наголосив міністр.

Резніков зазначив, що в іншому разі це створює інформаційне тло, що негативно впливає на результат.

“Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!” – додав він.

Резніков повідомив, що всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, влада обов’язково і своєчасно оприлюднить. “Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподівають на розуміння”, – резюмував міністр.

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