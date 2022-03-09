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14-й день спротиву. День народження Тараса Шевченка. Їм ніколи не здолати Україну!

09/03/2022 16:32

Ішов чотирнадцятий день війни. 9-й день весни…

Чотирнадцятий день українського спротиву.

Приємні новини з Харківщини. У Вовчанському районі російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу – 120 десантників.

Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту просто на місці. Решта – втекла на територію Білгородської області Російської Федерації.

Крім того, соцмережі показали, як 93-тя омбр “Холодний Яр” на Харківщині знищила колону ворожої техніки.

А ще українські бійці захопили російський бойовий бронеавтомобіль “Тигр” із повним боєкомплектом. Броньовик у робочому стані.

У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися вперед російським окупантам.

На Чернігівщині Територіальна оборона ЗСУ спалила техніку окупантів.

У Миколаївській області бійці ЗСУ взяли в полон окупантів. Солдати “другої у світі армії” йдуть із піднятими руками в супроводі наших захисників.

Всі полонені погано одягнені і мовчать, коли їх запитують про мету прибуття в Україну. Цю групу окупантів чисельністю близько 10 осіб вдалося захопити в місті Снігурівка.

А ще – сьогодні день народження Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно. Він сьогодні, як ніколи, органічно злився зі своїм великим, нескореним народом і твердо ступає повсюдно у вільній державі, підсвідомо і свідомо через уста кожного із мучеників нації незалежно від віку промовляє до кривдників:

…не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть…

Тому вихід у загарбників один – самим здаватися в полон. Тільки так можна врятувати своє життя, повернутися до своїх домівок, до рідних людей.

Бо вам ніколи не здолати Україну! Не здолати українського спротиву! Не здолати українського духу та української волі!

ЗА УКРАЇНУ!
ДО ПЕРЕМОГИ!

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