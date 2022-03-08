В Одесі волонтери створили гуманітарний центр для допомоги військовим і медикам

автор: Іван Антипенко
з Одеси
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На базі Одеського ринку їжі (Odesa Food Market) активісти організували пункт підтримки місцевої тероборони, інших підрозділів ЗС України, медиків.
Тут приймають, сортують і відправляють за потребами медикаменти, дрібну електроніку, теплий одяг, спальники, засоби гігієни, бутильовану воду та інше.
У центрі постійно працюють кілька десятків волонтерів.
“Все почалося з чату в телеграмі, який ми створили, щоб підтримувати один одного під час війни ще в перші дні. Усі були в шоці, налякані. На третій день я поїхала в тероборону, куди пішло багато моїх знайомих. Я дізналася, що у них є потреба у такому центрі”, – розповідає співзасновниця волонтерського центру Інга Кординовська.
За її словами, до створення центру долучилися багато знайомих, друзів, активістів, просто одеситів, які хочуть допомагати військовим захищати Україну.
“Ми одразу подумали про це місце, бо воно велике, про нього всі знають, тут зручно все розміщувати. Власник приміщення та інші підприємці підтримали цю ідею. Фактично, ми жодного разу не почули від них “ні”, – каже Інга.
Загалом, кажуть волонтери, Одеса готова захищатися і чинити значний супротив окупанту.
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