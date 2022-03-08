Митники спростили оформлення на кордоні гуманітарки для ЗСУ

Фото: ДПСУ

Спрощено оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги для потреб українських захисників.

Про це у вівторок, 8 березня, повідомила пресслужба Державної митної служби України.

“З метою забезпечення високої мобільності та переміщення особового складу, майна ЗСУ та інших військових формувань в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон здійснюється пропуск автомобілів високої прохідності (виключно позашляховики, мінівени, мікроавтобуси; седанів це не стосується)”, – йдеться в повідомленні.

Відтак, з метою визначення єдиних підходів та недопущення зволікання в оформленні зазначеної категорії транспортних засобів опрацьовано наступну послідовність дій, а саме:

при прибутті на в’їзд в Україну громадянин, що перебуває за кермом т/з проходить встановленим порядком паспортний контроль, на який надається закордонний паспорт та будь-який документ на т/з з метою його ідентифікації; в подальшому під час проходження митного контролю у відповідності до Постанови КМУ №174 від 01.03.2022 року, водієм (декларантом) заповнюється Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазнаються ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марка та номер машини, відправник, отримувач та пункт пропуску; в подальшому у розділі «Вид допомоги» вказується дані САМОГО транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду; автомобіль оформляється інспектором митниці як ТОВАР (гуманітарна допомога).

Обов’язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення;

– також декларант вносить інформацію , що він забовязуєттся зняти даний ТЗ з обліку;

– після проходження всіх видів контролю автомобіль вибуває з пункту пропуску.

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