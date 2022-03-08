Митники спростили оформлення на кордоні гуманітарки для ЗСУ

Спрощено оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги для потреб українських захисників.
Про це у вівторок, 8 березня, повідомила пресслужба Державної митної служби України.
“З метою забезпечення високої мобільності та переміщення особового складу, майна ЗСУ та інших військових формувань в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон здійснюється пропуск автомобілів високої прохідності (виключно позашляховики, мінівени, мікроавтобуси; седанів це не стосується)”, – йдеться в повідомленні.
Відтак, з метою визначення єдиних підходів та недопущення зволікання в оформленні зазначеної категорії транспортних засобів опрацьовано наступну послідовність дій, а саме:
Обов’язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення;
– також декларант вносить інформацію , що він забовязуєттся зняти даний ТЗ з обліку;
– після проходження всіх видів контролю автомобіль вибуває з пункту пропуску.
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