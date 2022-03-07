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Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана

07/03/2022 23:24

Президента України Володимира Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана.

Про це повідомляє сайт президента.

Нагороду для Зеленського керівник президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян передав послу України у США Оксані Маркаровій, яка згодом передасть її президенту.

Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає “лідерство президента України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рейган присвятив своє життя”.

Керівник фундації зазначив, що сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад три десятиліття тому, “імперія зла” не має шансів на існування.

Раян навів відомі слова Рейгана: “Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають”.

Медаль Свободи – нагорода, заснована Фундацією президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за “здійснення значного внеску у розвиток свободи у світі”.

За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

Цікаво, що перед президентськими виборами Володимир Зеленський озвучив Рональда Рейгана у документальному фільмі “Рейган” (тоді його команда таким чином хотіла провести паралелі між артистом “Кварталу 95” та американським актором, який став успішним президентом США).

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