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Суд у Гаазі починає слухання за позовом України проти РФ у справі щодо геноциду

07/03/2022 12:08

У Міжнародному суді ООН у Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства збройних справ України.

7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

“Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України”, – заявили в МЗС.

Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

  • Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
  • Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

“Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії”, – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Росія відмовилася від участі в процесі, однак це не має впливати на нього.

Контекст

Як відомо, 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

6 березня президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив склад делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), 7 – 8 березня 2022 року, м. Гаага:

  • Кориневич Антон Олександрович  – постійний представник президента Україна в Автономній Республіці Крим, глава делегації, агент України
  • Золотарьова Оксана Вадимівна – директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації, заступник агента України
  • Зеркаль Олена Володимирівна – Надзвичайний і Повноважний Посол
  • Качка Тарас Андрійович – заступник міністра економіки України – торговий представник України.

Президент дозволив главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат, представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону зазначив: “Сьогодні буде зроблено перший крок, щоби в межах міжнародної спільноти давати правову оцінку воєнним злочинам РФ. Є кілька паралельних процесів, які можуть бути використані як оцінка злочинів Росії і її керівництва на території України”.

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