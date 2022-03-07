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Польща прийняла вже понад мільйон українських біженців

07/03/2022 11:10

Від початку російського вторгнення вже понад 1 млн людей виїхали з України до Польщі.

Про це вранці 7 березня повідомила Прикордонна служба Польщі.

“З 24 лютого з України до Польщі приїхали 1 067 000 людей. Учора, 6 березня, офіцери оформили рекордні 142,3 тис. мандрівників з України!” – сказано в повідомленні Прикордонної служби Польщі у твіттері.

“Рух на кордоні Польщі та України зростає, сьогодні на 7:00 прибуло 42 тисячі людей”, – зазначили прикордонники РП.

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