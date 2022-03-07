Польща прийняла вже понад мільйон українських біженців

Від початку російського вторгнення вже понад 1 млн людей виїхали з України до Польщі.
Про це вранці 7 березня повідомила Прикордонна служба Польщі.
“З 24 лютого з України до Польщі приїхали 1 067 000 людей. Учора, 6 березня, офіцери оформили рекордні 142,3 тис. мандрівників з України!” – сказано в повідомленні Прикордонної служби Польщі у твіттері.
“Рух на кордоні Польщі та України зростає, сьогодні на 7:00 прибуло 42 тисячі людей”, – зазначили прикордонники РП.
Читайте також:
Польща не має наміру брати участь у війні, – Дуда
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!