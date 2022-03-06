Україна вимагатиме нових санкцій проти РФ наступного тижня, – Кулеба

Наступного тижня має бути ухвалено нові санкції проти Російської Федерації, яка продовжує чинити воєнні злочини в Україні.
Про це на онлайн-брифінгу в неділю, 6 березня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Санкційний тиск має бути продовжено. Наступного тижня має бути ухвалено нові санкції, ми тиснутимемо на це, ми цього вимагатимемо”, – сказав Кулеба.
Він наголосив, що не можна зупинятися у підвищенні тиску на Росію.
“Якщо це станеться, вона видихне, збереться з новими силами і ще сильніше вдарить. Це аморально, це не відповідає інтересам з безпеки Європи, якщо найближчими днями не буде застосовано нових хворобливих санкцій проти Росії, кров і страждання українців будуть не лише на руках самої Росії, а й тих, хто відмовиться підвищувати тиск на Росію”, – зазначив Кулеба, якого цитує “Інтерфакс-Україна“.
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