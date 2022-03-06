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На Прикарпатті СБУ викрила організаторів проросійської “федеративної республіки Україна”

06/03/2022 12:41

Співробітники Служби безпеки України на Прикарпатті зірвали ворожі плани стосовно створення так званої “федеративної республіки Україна”, куди мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька області.

Відповідна інформація була оприлюднена Управлінням СБУ в Івано-Франківській області 5 березня.

У спецслужбі зазначають, що метою створення такої “республіки” було розхитати ситуацію в тилу українських військових, зокрема, в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ, та позбавити ЗСУ підтримки й забезпечення з тилу.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків та інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади.

Після цього в регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити “народні республіки” за зразком так званих “ЛНР/ДНР”, а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, до силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхній бік.

Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового “анклаву”.

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його пособникам загрожує 10 років ув’язнення.

Зрадників викрили працівники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно з обласною прокуратурою.

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