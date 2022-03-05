Над Очаковом збито Су-25. Він летів із Криму, пілоти – вже в полоні

Фото: ВМС ЗСУ

Над Очаковом Миколаївської області збито російський Су-25, котрий летів з тимчасово окупованого Кримського півострова.

Про це надвечір у суботу, 5 лютого, інформує пресцентр Військово-морських сил ЗСУ.

“Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення. Але Україна мужньо обороняється. Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збитий літак вилетів у свій “останній” політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка).

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