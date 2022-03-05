СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / В окупації / “Донбас ніхто не ставив на коліна”: Зеленський закликав мешканців ОРДЛО до руху опору

“Донбас ніхто не ставив на коліна”: Зеленський закликав мешканців ОРДЛО до руху опору

05/03/2022 22:02

Президент України Володимир Зеленський просить мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини і Луганщини захищати свої права, не вірити російській пропаганді, боротися за свою свободу.

Про це він заявив у своєму зверненні увечері в суботу, 5 березня.

Цю частину своєї промови він сказав російською.

“Донбасе, згадай, як про тебе говорили: “Донбас ніхто не ставив на коліна, і нікому поставити не дано. Ці слова в Донецьку й Луганське знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбасе, зараз якраз час. Ми звертаємося до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто нас чує, кому не стерли пам’ять пропагандою. Кому не закрили очі страхом, кому не спотворили душу цинізмом. Борітеся! Борітеся за свої права! За свою свободу! За Україну! Разом з Херсоном, Бердянськом, Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього”, – сказав президент.

“Я знаю, що багато хто з вас повірив у те, що, буцімто, Україна вас ненавидить, начебто буде вас знищувати, нібито буде атакувати. Брехуни на російському телебаченні говорять про це щодня. Брехуни! Це їхня робота – брехати щодня. Вам! Але це не має бути вашою долею. просто порівняйте Донецьк після 8 років війни, і Харків після 8 днів війни. Вам казали, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків, Чернігів, 500-кг бомби, які скидали на будинки українців. Вбивали нас, дітей. На Бородянку… Росія ж зробила це на ваших очах. Тому захищайтеся.  Інакше вона забере і ваші життя, і ваші домівки. Україна в своїх не стріляє… І всі на Донбасі для нас були і будуть українцями, нашими людьми, нашими громадянами”, – додав президент.

Читайте також:
“Танки їдуть заднім ходом”: на Чернігівщині місцеві показали, як працює Рух Опору

Унікальних переглядів: 83
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ГУР МОУ назвало загиблого “переговорника” Кірєєва своїм співробітником

Головне управління розвідки МОУ назвало своїм співробітником вбитого в Києві учасника першого раунду переговорів з РФ на Прип’яті Дениса Кірєєва, який раніше працював у банківських установах. Про це йдеться...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse