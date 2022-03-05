“Донбас ніхто не ставив на коліна”: Зеленський закликав мешканців ОРДЛО до руху опору

Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський просить мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини і Луганщини захищати свої права, не вірити російській пропаганді, боротися за свою свободу.

Про це він заявив у своєму зверненні увечері в суботу, 5 березня.

Цю частину своєї промови він сказав російською.

“Донбасе, згадай, як про тебе говорили: “Донбас ніхто не ставив на коліна, і нікому поставити не дано. Ці слова в Донецьку й Луганське знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбасе, зараз якраз час. Ми звертаємося до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто нас чує, кому не стерли пам’ять пропагандою. Кому не закрили очі страхом, кому не спотворили душу цинізмом. Борітеся! Борітеся за свої права! За свою свободу! За Україну! Разом з Херсоном, Бердянськом, Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього”, – сказав президент.

“Я знаю, що багато хто з вас повірив у те, що, буцімто, Україна вас ненавидить, начебто буде вас знищувати, нібито буде атакувати. Брехуни на російському телебаченні говорять про це щодня. Брехуни! Це їхня робота – брехати щодня. Вам! Але це не має бути вашою долею. просто порівняйте Донецьк після 8 років війни, і Харків після 8 днів війни. Вам казали, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків, Чернігів, 500-кг бомби, які скидали на будинки українців. Вбивали нас, дітей. На Бородянку… Росія ж зробила це на ваших очах. Тому захищайтеся. Інакше вона забере і ваші життя, і ваші домівки. Україна в своїх не стріляє… І всі на Донбасі для нас були і будуть українцями, нашими людьми, нашими громадянами”, – додав президент.

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