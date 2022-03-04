СБУ затримала зрадника, що коригував вогонь окупантів по аеропорту Луцька. ВІДЕО

Правоохоронці затримала зрадника, який “здав” ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром.

Про це ввечері в п’ятницю, 4 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно “зливав” інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь”, – йдеться в повідомленні.

Через його сприяння аеропорт у Луцьку зазнав ракетного удару, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.

Колаборант установив зв’язок з співробітником ФСБ РФ через соцмережі ще 2010 року. Він цікавився військовими частинами в Луцьку.

У 2011 році він особисто познайомився з російським силовиком у Москві на виставці, присвяченій військовій техніці РФ.

До початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року, зрадник передавав у російські спецслужби дані про кількість та тип українських військових літаків на аеродромі, особисті дані військовослужбовців та деталі їхньої дислокації.

Після цього зрадник доповів про результат атаки до кураторів у Російську Федерацію.

“Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зараз він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення“, – додали в пресцентрі СБУ.

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