“Попереду ще дуже складний період”: міністр оборони звернувся до українців

Олексій Резніков. Фото: "Голос Америки"

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців – урядовець подякував за 196 днів оборони нашої держави, акцентував, що в ці години та дні відбувається злам ситуації та закликав українців вистояти.

Звернення поширене на ФБ у п’ятницю, 4 березня.

Резніков нагадав, що військові зупинили ворога на більшості напрямків, а на деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ. Окупанти несуть втрати.

“Ми також несемо втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти… Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях – живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя. Люди – найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії. Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів”, – написав Резніков.

Він повідомив, що протягом останніх днів було ухвалено багато складних рішень.

“Нам доводилося маневрувати, щоб зберегти армію. Але усю нашу землю ми повернемо. Ми з болем дивимось на зруйновані будівлі після російських обстрілів. Ми усе відбудуємо”, – каже міністр.

“Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки. Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти. Вся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена. Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була”, – резюмував міністр.

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