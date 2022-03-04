Окупанти обстріляли з повітря школу в центрі Житомира

Вранці у Житомирі внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу зруйновано будівлю школи/
Про це в п’ятницю, 4 березня, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
“О 09:35 надійшла інформація, що у м. Житомир внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу в будівлю школи по вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб”, – йдеться в повідомленні.
“Щойно був нанесений ракетний чи бомбовий удар по 25-ій школі. Щодо жертв і постраждалих трішки пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Ідуть рятувальні роботи. Далі надам наступну інформацію”, – повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
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