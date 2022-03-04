Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. ВІДЕО

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Мелітополя, Запорізька область, щоб зупинити захоплення міста росіянами.
Лікарка з інфекційної лікарні Надія Дребот провела фейсбук лайв з акцій у Мелітополі.
Чоловіки, жінки, діти з прапорами кричать: “Україна понад усе”.
“Я тут заради свого дому”, – говорить на протесті один чоловік іншому.
“Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували”, – повідомила Дребот.
“Ми – без зброї. У нас немає зв’язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей”, – розповідає лікарка про ситуацію у місті.
Учасники акції протесту співали також український гімн.
На ще одному відео, яке з’явилося в мережі, чути стрілянину. За непідтвердженою офіційною владою інформацією, серед учасників мітингу є поранені.
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