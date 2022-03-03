На Харківщині від російських обстрілів загинули 34 людини, 285 поранені

Обстрілу міста Ізюм на Харківщині

У Харківській області 34 мирних мешканці загинули та 285 – із них 10 дітей – отримали поранення у результаті російських обстрілів.

Про це вранці у четвер, 3 березня, інформує пресслужба ДСНС.

“Статистика втрат серед мирного населення вражає: загинуло 34 особи, 285 зазнали поранень, з них десять дітей”, – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби ворог продовжував вражати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти. Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яковлівка та Хорошеве Харківського району.

Внаслідок потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них виїжджали рятувальники і працювали навіть під обстрілами.

“Вночі був авіаналіт, приблизно о 23:30, село Яковлівка практично зруйноване, населення села – 600 осіб. Вночі евакуювали 11 людей, 11 поранених, двоє загиблих, двох людей шукають”, – розповів у коментарі Суспільному голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов.

У цьому селі ворог зруйнував щонайменше 35 будинків.

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