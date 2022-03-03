У Миколаєві патрульні передали послання “русскому кораблю”. ВІДЕО

Патрульні поліцейські Миколаївської області у відеозверненні до загарбників вигукнули відому фразу про російський військових корабель, яка вже стала мемом.
Як передає “Новинарня“, відео вранці у четвер, 3 березня, опублікував голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у телеграмі.
На відео поліцейські вишикувались у шеренгу і хором прокричали “Русский корабль, пошел нах***й!”
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!