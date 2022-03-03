У Миколаєві патрульні передали послання “русскому кораблю”. ВІДЕО

Патрульні поліцейські Миколаївської області у відеозверненні до загарбників вигукнули відому фразу про російський військових корабель, яка вже стала мемом.

Як передає “Новинарня“, відео вранці у четвер, 3 березня, опублікував голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у телеграмі.

На відео поліцейські вишикувались у шеренгу і хором прокричали “Русский корабль, пошел нах***й!”

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