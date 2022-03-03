МОУ назвало втрати ворога в живій силі і техніці з початку війни

За повідомленням Міноборони і Генштабу ЗСУ,
загальні бойові втрати противника з 24.02 до ранку 03.03 орієнтовно склали:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Інформація подана на 9:30 четверга, 3 березня.
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