МОУ назвало втрати ворога в живій силі і техніці з початку війни

Розбитий російський танк на Сумщині. Фото: 93 омбр

загальні бойові втрати противника з 24.02 до ранку 03.03 орієнтовно склали:

За повідомленням Міноборони і Генштабу ЗСУ,

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