Флагман ВМС “Гетьман Сагайдачний” затоплено в Миколаєві

Ілюстративне фото

Флагман Військово-морських сил ЗСУ фрегат “Гетьман Сагайдачний” затопили в Миколаєві.

Про це стало відомо увечері в четвер, 3 березня.

Фото напівзатопленого корабля в доку опублікував один із телеграм-каналів.

Цією ж світлиною поділився директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, який тривалий час опікується темою розвитку ВМС.

“От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ “Гетьман Сагайдачний”… Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни”, – написав він у твітері.

От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ «Гетьман Сагайдачний»… 🙄 Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни. pic.twitter.com/q16otXG7SA — Т (@TarasChmut) March 3, 2022

Цього ж дня Чмут писав інший допис про “сумний день ВМС”.

Сумний день для ВМС України 😔 Але ми обов‘язково помстимося. За кожного. — Т (@TarasChmut) March 3, 2022

Корабель перебував на ремонті в Миколаєві.

Як відомо, фрегат “Гетьман Сагайдачний” проєкту 11351 (шифр “Нерей”) спустили на воду 30 років тому, в місті Керч у 1992 році. На службі в національному флоті він із 1993 року. За цей час брав участь у численних антитерористичних й антипіратських операціях.

Про історію та можливості флагмана ВМС – у подкасті:

Читайте також:

На модернізацію фрегата “Гетьман Сагайдачний” в 2021 році виділять 436 млн

Андрій Риженко: Зараз на морі Україна має просто прикрити свій зад. А не купувати куцу шубу з соболів