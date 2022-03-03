Флагман ВМС “Гетьман Сагайдачний” затоплено в Миколаєві

Флагман Військово-морських сил ЗСУ фрегат “Гетьман Сагайдачний” затопили в Миколаєві.
Про це стало відомо увечері в четвер, 3 березня.
Фото напівзатопленого корабля в доку опублікував один із телеграм-каналів.
Цією ж світлиною поділився директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, який тривалий час опікується темою розвитку ВМС.
“От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ “Гетьман Сагайдачний”… Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни”, – написав він у твітері.
От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ «Гетьман Сагайдачний»… 🙄 Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни. pic.twitter.com/q16otXG7SA
— Т (@TarasChmut) March 3, 2022
Цього ж дня Чмут писав інший допис про “сумний день ВМС”.
Сумний день для ВМС України 😔 Але ми обов‘язково помстимося. За кожного.
— Т (@TarasChmut) March 3, 2022
Корабель перебував на ремонті в Миколаєві.
Як відомо, фрегат “Гетьман Сагайдачний” проєкту 11351 (шифр “Нерей”) спустили на воду 30 років тому, в місті Керч у 1992 році. На службі в національному флоті він із 1993 року. За цей час брав участь у численних антитерористичних й антипіратських операціях.
Про історію та можливості флагмана ВМС – у подкасті:
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