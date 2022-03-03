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Флагман ВМС “Гетьман Сагайдачний” затоплено в Миколаєві

03/03/2022 22:10

Флагман Військово-морських сил ЗСУ фрегат “Гетьман Сагайдачний” затопили в Миколаєві.

Про це стало відомо увечері в четвер, 3 березня.

Фото напівзатопленого корабля в доку опублікував один із телеграм-каналів.

Цією ж світлиною поділився директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, який тривалий час опікується темою розвитку ВМС.

“От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ “Гетьман Сагайдачний”…  Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни”, – написав він у твітері. 

Цього ж дня Чмут писав інший допис про “сумний день ВМС”.

Корабель перебував на ремонті в Миколаєві.

Як відомо, фрегат “Гетьман Сагайдачний”  проєкту 11351 (шифр “Нерей”) спустили на воду 30 років тому, в місті Керч у 1992 році. На службі в національному флоті він із 1993 року. За цей час брав участь у численних антитерористичних й антипіратських операціях.

Про історію та можливості флагмана ВМС – у подкасті:

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Україна

Флагман ВМС “Гетьман Сагайдачний” затоплено в Миколаєві

Флагман Військово-морських сил ЗСУ фрегат “Гетьман Сагайдачний” затопили в Миколаєві. Про це стало відомо увечері в четвер, 3 березня. Фото напівзатопленого корабля в доку опублікував один із телеграм-каналів. Цією...

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