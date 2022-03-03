“ФРУ? Не вірте!” Що запланував Путін на інформаційному полі бою

Підготовка до діпфейку.

Починаючи з 27 лютого, російські сайти почали активно поширювати інформацію щодо нібито планів створення так званої «Федеративної республіки Україна».

Нібито кілька депутатів міських та обласних рад України ініціювали маніфест, де стверджуються, що хтось об єднався у т. зв. «Совет депутатов областей Украины» і проголосили створення «нової демократичної держави Федеративна Республіка Україна».

ФЕЙК!!!

На першоджерело фейку – досі невідомий сайт «Мы и мир» – вже понад 8 тисяч посилань. Тож інфоатака потужна, але ведеться на неї лише російська зомбомаса.

Для українців готують інший діпфейк – за допомогою новітніх технологій РФ монтує відео, де Президент України Володимир Зеленський звертається до народу України, повідомляючи про капітуляцію.

УКРАЇНЦІ! ЖОДНИХ КАПІТУЛЯЦІЙ! ЖОДНИХ ФЕДЕРАЦІЙ!

УКРАЇНА ЄДИНА І БОРОТИМЕТЬСЯ ДО КІНЦЯ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

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