Збройні сили захопили 6 нових російських танків Т-80БВМ

Фото: Юрій Бутусов/Facebook

Під Харковом механізований батальйон однієї з бригад Збройних сил України під час успішного та стрімкого бою з окупантами захопив шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це вночі у середу, 2 березня, написав у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів про боягузливу поведінку командира бригади окупантів та успішну операцію наших військових.

“Командує (200-ю мотострілецькою бригадою ЗС РФ, – “Н”) полковник Денис Курило. Але командувати йому залишилося недовго, на своєму ютуб-каналі я розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох БТГР 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 і з одним ПТРК “Джавелін”. Комбат цього батальйону своїми умілими діями у зустрічному бою заслужив звання Герой України. Танки господарський комбат всі забрав, і незабаром у складі нашого батальйону з’явиться позаштатна танкова рота на новітній російській техніці з мінімальним пробігом. Танк прожерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й паливозаправник”, – написав Бутусов.

Захоплена техніка виявилася добре оснащеною і тепер воюватиме на українській стороні.

“Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними й керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої нещасливої 200-ї бригади… Слава українським героям, які назавжди знищили міф про величну російську армію і розігнали цю армію по кущах відібравши непотрібне цим “зайцям” озброєння. Тепер Т-80БВМ буде в руках справжніх левів”, — підсумував Бутусов.

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