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“За перші 10 днів боїв – по $1000 за день, як у Сирії. Потім – по 5500 рублів”. Про що пишуть російські окупанти в СМС

02/03/2022 02:59

 

автор: Олена Максименко

Група українських “айтішників” розшифрувала смс-переписки з російських номерів, які зараз перебувають у мережах України.

Катерина (ім’я змінене) на засадах анонімності переповіла “Новинарні” вміст найважливіших повідомлень.

“Інтернету в них немає – тільки СМСки”, – каже “айтішниця”.

За її словами, найбільша кількість повідомлень – це прохання покласти гроші на рахунок, адже “вже нема на що жити”. Щоправда, звідки окупанти збираються діставати готівку, коли більшість банкоматів України не працює – історія замовчує.

“Дуже багато якихось чисто людських повідомлень: «скучаю», «люблю-цілую», «не переживай», «тобі потрібно думати про родину»”, – розповідає Катерина.

Але особливу увагу привернуло таке повідомлення: “Командир обіцяв, що за перших 10 днів боїв нам будуть давати по 1000 доларів за день, як було в Сирії. Наступні дні – по 5500 рублів“.

“Ще була цікава смс: «Я відмовлявся сюди їхати три рази, але мене підставили». Або ще одна: “Це п**дець, у нас уже багато убитих і поранених“.

Що ж, хоч у такий спосіб реальність просочиться крізь завісу пропаганди в офіційних медіа РФ.

“Дуже багато писали: «Я на навчання, скоро буду». Ну, ось так”, – додала Катерина

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