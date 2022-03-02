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На Київщині під час нічного бою ЗСУ знищили два ворожі літаки Су-35С

02/03/2022 14:52

Під час запеклого нічного бою 1 березня на Київщині українські військові знищили два літаки Су-35С Російської Федерації.

Про це о 13:13 в середу, 2 березня, інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗС України.

“У результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені! Разом із ракетами класу “повітря-повітря” із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування “Центр”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, на жаль, під час цього бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають.

“Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні сили роблять усе можливе, щоби очистити українське небо від ворожої присутності”, – наголосили в пресслужбі.

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