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Цензура РФ заблокувала канал і радіостанцію, які більш об’єктивно розповідали про війну проти України

02/03/2022 01:07

Генеральна прокуратура РФ зобов’язала держрегулятора “Роскомнадзор” обмежити доступ до інформаційних ресурсів “Эхо Москвы” і “Телеканал “Дождь”, які намагалися об’єктивніше інформувати росіян про війну путінського режиму в Україні.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Радіо “Эхо Москвы” виключили з ефіру, сайти обох ЗМІ заблокували “у зв’язку з цілеспрямованим і систематичним розміщенням інформації із закликами до екстремістської діяльності, насильства, а також неправдиві відомості щодо дій російських військовослужбовців в рамках проведення “спеціальної операції із захисту “ДНР” і “ЛНР” (так брехлива путінська пропаганда називає повномасштабну війну проти України).

“Редакція “Эхо Москвы” категорично не згодна з поданням Генпрокуратури, що призвело до відключення радіостанції від ефіру і блокування сайту. Претензії не підкріплені ніякими прикладами, ніякими доказами, є голослівними і образливими для журналістів і громадян Росії. Редакція буде оскаржувати в судах це рішення. Бачимо в ньому політичну складову, а також введення цензури, яка прямо заборонена Конституцією РФ”, — заявив головний редактор “Эха” Олексій Венедіктов.

У редакції “Телеканала “Дождь” також заявили, що “суворо дотримуються законів Російської Федерації”: “Ми публікуємо матеріали тільки з посиланням на перевірені джерела інформації: представників органів влади обох країн, експертів з репутацією, великих політиків і журналістів провідних видань обох країн”.

Журналісти нагадали, що ефір можна дивитися на YouTube.

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