Білецький дав вказівки новоствореному батальйону тероборони Києва “Азов”

Створено батальйон тероборони Києва “Азов”, у ньому організовано спеціалізовані підрозділи – протитанковий, мінометний і т.ін.

Про це заявив у виступі перед особовим складом засновник полку “Азов”, лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.

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Він зазначив, що інші воїни-“азовці” у ці хвилини працюють “як на лінії, так і за лінією”.

В цей час оперативне оточнення Києва росіянами потроху просувається.

“Битва за Київ буде найважча – тут вирішиться доля України!” – сказав Білецький.

Він закликав новобранців використати на бойову підготовку кожну хвилину часу із цих днів, які залишилися до вирішального бою.

“Ви перетворюєтеся з купи людей у підрозділ. Так, легкопіхотний, ненавчений, але підрозділ. Працюйте, працюйте і ще раз працюйте”, – зазначив він.

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