“Єб@ште їх!” Жителі Куп’янська голіруч накинулися на окупантів. ВІДЕО

Тимчасово окупований Куп’янськ, Харківщина.
Цивільні люди вийшли на мітинг проти здачі міста окупантам, до чого вдався мер Геннадій Мацегора. Вони накинулись на автомобіль російських загарбників, позначений знаком “Z”, і на ходу намагалися його зупинити з криками “Єб@ште їх!”
Нагадаємо, на міського голову міста Куп’янськ Харківської області Геннадія Мацегору 27 лютого відкрили кримінальне провадження за державну зраду після того, як посадовець вступив в переговори з російськими підрозділами і добровільно перейшов під контроль окупантів.
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