У Харкові ворог обстріляв міську лікарню

У Харкові російські війська обстріляли міську лікарню, кількість постраждалих встановлюється.
Про це близько 15:00 у вівторок, 1 березня, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у ефірі каналу “Україна 24”.
“У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з’ясовується”, – сказав він.
Він також додав, що за оперативною обстановкою наразі найгарячішими точками є Харків, Херсон та північно-західний напрямок від Києва. Сутички відбуваються біля Маріуполя.
У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.
Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, Збройні сили України обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.
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