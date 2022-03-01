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Міжнародний суд ООН призначив дату розгляду справи проти РФ про геноцид

01/03/2022 23:01

Міжнародний суд ООН заявив, що 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Про це повідомила пресслужба суду у вівторок, 1 березня, інформує “Європейська правда”

“Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці миру в Гаазі”, – йдеться у повідомлення.

Слухання будуть присвячені поданому Україною запиту про введення тимчасових заходів.

У зв’язку з пандемією COVID-19 слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі будуть брати участь особисто або через відеозв’язок.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 26 лютого 2022 року.

Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить МС ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.

Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Однак, Київ згадує про його потенційне планування.

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