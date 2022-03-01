Повітряні сили ЗСУ отримають 70 літаків від країн-партнерів

Держави-партнери передають для потреб Повітряних сил 70 літаків.
Про це вночі у понеділок, 28 лютого, повідомили в пресслужбі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
“+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання”, – йдеться в повідомленні.
Відтак, ми отримаємо такі судна від таких країн:
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