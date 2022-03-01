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Повітряні сили ЗСУ отримають 70 літаків від країн-партнерів

01/03/2022 00:15

Держави-партнери передають для потреб Повітряних сил 70 літаків.

Про це вночі у понеділок, 28 лютого, повідомили в пресслужбі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

“+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання”, – йдеться в повідомленні.

Відтак, ми отримаємо такі судна від таких країн:

  • Болгарія (Міг-29) – 16 шт
  • Болгарія (Су-25) – 14 шт
  • Польща (Міг-29) – 28 шт
  • Словаччина (Міг-29) – 12 шт

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