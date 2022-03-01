Повітряні сили ЗСУ отримають 70 літаків від країн-партнерів

Ілюстративне фото

Держави-партнери передають для потреб Повітряних сил 70 літаків.

Про це вночі у понеділок, 28 лютого, повідомили в пресслужбі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

“+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання”, – йдеться в повідомленні.

Відтак, ми отримаємо такі судна від таких країн:

Болгарія (Міг-29) – 16 шт

Болгарія (Су-25) – 14 шт

Польща (Міг-29) – 28 шт

Словаччина (Міг-29) – 12 шт

Читайте також:

Український пілот МіГ-29 за 30 годин здобув шість повітряних перемог над авіацією РФ. ВІДЕО ЩЕ ОДНОГО БОЮ