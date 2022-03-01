Під час авіанальоту РФ на Васильків і Бровари українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки

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Під час авіанальоту на Васильків і Бровари українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки.

Про це вранці у вівторок, 1 березня, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

“Минулої доби під час авіанальоту окупантів на мирні Васильків та Бровари, українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки. Роботу наших винищувачів довершили зенітні ракетні дивізіони С-300, уразивши три літаки окупантів. Тож, Повітряні сили 28 лютого збили п’ять винищувачів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35″, – написав головком.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Успішно відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24м Повітряних Сил нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

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