“Байрактар” знищив російський “Бук” у Київській області. ВІДЕО

Ударний розвідувальний безпілотник “Bayraktar TB2” знищив російський ЗРК “Бук” у Київській області.
Відео поширив надвечір у понеділок, 28 лютого, головнокоманувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Знищення з БПЛА “Bayraktar TB2” російського ЗРК “Бук” біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!”, – написав він.
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