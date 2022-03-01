Кремль готує проти України масштабну ІПсО, – Резніков

Російська Федерація готує проти України масштабну інформаційно-психологічну операцію, щоби викликати паніку серед населення.
Про це вдень у вівторок, 1 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони планують влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію”, – написав Резніков у ФБ.
З його слів, на “підтвердження” цього фейку будуть поширювати начебто підписані “документи”, а також змонтовані фейкові відеоролики.
“ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі”, – додав Резніков.
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