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Маріуполь – під шквалом російської реактивної артилерії, обстріли без упину. ВІДЕО

01/03/2022 18:33

Маріуполь Донецької області зараз перебуває під шквалом ударів російської реактивної артилерії, обстріли не припиняються. Поранення отримала щонайменше 21 людина.

Про це вдень у вівторок, 1 березня, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

“Маріуполь – під шквалом російської реактивної артилерії. Окупанти наносять удари по всіх районах міста. Обстріли не припиняються… За оперативною інформацію, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо“, – написав Кириленко.

За його словами, російськи військові навмисно руйнують об’єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству “Комунальник”, поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста.

“Зараз обстріли ще тривають… Це черговий злочин Російської Федерації проти України, проти людяності. Горіти в пеклі окупантам!”, – наголосив Кириленко.

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