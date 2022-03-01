ГУР злило в мережу дані керівного складу 18-го штурмового авіаційного полку ВКС РФ, який бомбить Україну

Ілюстративне фото

Список опублікований на сайті відомства у вівторок, 1 березня.

Головне управління розвідки Міноборони злило в мережу керівний склад 18-го штурмового авіаційного полку ВКС РФ, який бомбить Україну.

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