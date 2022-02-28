Зміна у зовнішній політиці Німеччини: Шольц заявив про кінець особливих відносин з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив перед Бундестагом з історичною промовою, головна теза якої – “особливим відносинам Німеччини та Росії настав кінець“.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який у своєму телеграм-каналі зібрав головні меседжі цього виступу.

Що сказав Шольц, виступаючи на позачерговому засіданні Бундестагу 27 лютого:

▪️ 24 лютого відбулася зміна епох в історії Європи. Жахливі кадри з Києва, Харкова, Одеси та Маріуполя показують усю нелюдяність Путіна. Нечувана несправедливість, біль українців та українок — усе це зачіпає за живе.

▪️ Путін хоче відтворити Російську імперію та керувати Європою так, як він вважає за потрібне. Російський народ не хоче війни. Ця війна залишиться війною Путіна.

▪️ У Києві, Харкові, Одесі та Маріуполі люди захищають не просто свою Батьківщину, вони борються за свободу та демократію – ті цінності, які Німеччина поділяє з українцями.

▪️ Німеччина не допустить, щоб конфлікт між Путіним та вільним світом розкрив старі рани.

▪️ Путінська війна означає рішучу зміну і в зовнішній політиці Німеччини. Так, вона залишається вірній принципу “стільки дипломатії, скільки можливо, тільки без наївності”. Однак ця зміна ставить перед нами нове завдання: “більше жодних розмов заради розмов“.

Як відзначили в Центрстраткомі, російські пропагандистські ресурси приписали Шольцу слова про те, що “Путін звільнив Німеччину від історичної провини”, розпочавши навколо цього справжню істерію. Насправді ж канцлер ФРН такого не казав.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Німеччина, відчуваючи вину за Другу світову війну, виступала із якнайм’якішою позицією щодо Росії.

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