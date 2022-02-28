За 5 днів вторгнення Росія випустила по Україні 113 ракет типу “Іскандер” і “Калібр”

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України
Таку цифру озвучив у понеділок, 28 лютого, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу”, – написав він на ФБ.
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