З початку вторгнення в Україну окупанти втратили понад 5 300 вояків, – МОУ

Російські окупанти

З початку російського вторгнення орієнтовні втрати загарбника становлять 5 300 осіб.

Про це вранці в понеділок, 28 лютого, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у фейсбуці.

Зазначається, що сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 по 28 лютого станом на 6:00 такі: літаки – 29, гелікоптери – 29, танки – 191, бойові броньовані машини – 816, гармати – 74, ЗРК БУК – один, гради – 21, автомобільна техніка – 291, цистерни – 60, БпЛА ОТР – 3, кораблі/катери – два, засоби ППО – 5, особовий склад орієнтовно 5 300 (уточнюється).

Маляр зазначає, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, адже її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, за її словами, інформацію можна отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі.

Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.

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