Сильні вибухи в околицях Києва. Говорять про удар балістичної ракети. ВІДЕО

Близько 18:45 пролунав дуже сильний вибух, який було видно з Лівого берега Києва.

Вибух стався через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Як з’ясувалося, удар припав по центру радіолокаційного зв’язку в Броварах (за даними з національного телемарафону).

У месенджерах поширюють відео із фіксацією дуже великої вибухової хмари вдалині.

Антон Геращенко: “Черговий злочин путінського режиму. Удар балістичною ракетою “Іскандер” по Києву. Точне місце і жертви встановлюються”.

Андрій Цаплієнко: “Росія нанесла удар балістичною ракетою по Києву. Майже одразу після того, як українська делегація відправилась додому після перемовин в Гомелі”.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив: “Після авіанальоту маємо шість поранених. Не покидайте укриття!”

З’являються відео з наслідками вибуху в Броварах:

У наступні пів години відбулося ще кілька менших (або дальших) вибухів.

Вибухи візуально відбувалися також у напрямку Василькова.

Також повідомляють про вибухи в районах Білої Церкви та Калинівки.

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