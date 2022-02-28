На Сумщині начальники двох залізничних станцій голіруч захопили російський БТР і двох окупантів

На Сумщині начальники двох залізничних станцій – “Баси” і “Суми вантажна” – голіруч захопили російський БТР і двох окупантів.
Про це в понеділок, 28 лютого, інформує пресцентр Укрзалізниці.
“Знайомтеся, на фото – начальник станції «Баси» Руслан Аристархов та начальник станції «Суми вантажна» Артем Кисельов. Вони голими руками захопили ворожий БТР та двох російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
Вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях Баси та Суми вантажна.
“І побачили, як на станцію заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися та вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання”, – йдеться в повідомленні.
Залізничників представили до нагородження.
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