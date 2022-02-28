Місцеві мешканці вигнали військових РФ з-під міськвиконкому, скандуючи “Бердянськ – це Україна”

Місцеві мешканці вигнали російських військових з-під міськвиконкому, скандуючи “Бердянськ – це Україна”.
Відповідне відео поширюють місцеві мешканці надвечір у понеділок, 28 лютого.
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