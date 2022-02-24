СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:15 24.02.2022
Home / Війна / Уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану

Уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану

24/02/2022 21:03

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення щодо введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану.

Як передає “Укрінформ” о 20:28 у четвер, 24 лютого, про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в офісі президента .

На цьому засіданні уряду було ухвалено всі необхідні в умовах військового часу документи.

“Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів у Києві було ухвалено рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану. Рішення ухвалено для максимально ефективної оборони держави, захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора”, – сказав очільник уряду.

За його словами, таке рішення ухвалено для максимально ефективної оборони держави та захисту населення в умовах бойових дій.

Окрім цього, Шмигаль зазначив, що це дозволить спрямувати та ефективно використовувати всі ресурси, необхідні для потреб військовослужбовців та загалом оборонної сфери.

Прем’єр також повідомив, що обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу з проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій.

Він додав, що соціальні служби працюють для того, аби допомогти українцям, які були вимушені евакуюватися.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 111
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

З початку великої агресії 24 лютого загинуло 57 українців, – МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ, що розпочалося вранці в четвер, 24 лютого, в Україні були вбиті окупантами майже 60 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse