Уряд ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення щодо введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану.

Як передає “Укрінформ” о 20:28 у четвер, 24 лютого, про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в офісі президента .

На цьому засіданні уряду було ухвалено всі необхідні в умовах військового часу документи.

“Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів у Києві було ухвалено рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану. Рішення ухвалено для максимально ефективної оборони держави, захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора”, – сказав очільник уряду.

За його словами, таке рішення ухвалено для максимально ефективної оборони держави та захисту населення в умовах бойових дій.

Окрім цього, Шмигаль зазначив, що це дозволить спрямувати та ефективно використовувати всі ресурси, необхідні для потреб військовослужбовців та загалом оборонної сфери.

Прем’єр також повідомив, що обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу з проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій.

Він додав, що соціальні служби працюють для того, аби допомогти українцям, які були вимушені евакуюватися.

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