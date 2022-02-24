СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:15 24.02.2022
Home / Світ / Америка / “РФ перестане бути частиною світової економіки”: Байден оголосив деталі нових санкцій

“РФ перестане бути частиною світової економіки”: Байден оголосив деталі нових санкцій

24/02/2022 21:25

Сполучені Штати Америки та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили “пекельні санкції”, що мають вдарити по Російській Федерації.

Про це заявив президент США Джо Байден після засідання Ради національної безпеки США, повідомляє “Європейська правда” ввечері в четвер, 24 лютого.

Також перед тим Байден провів переговори із партнерами по “Великій сімці”. За його словами узгоджені санкції, що завдадуть болючий удар по Росії.

“Ми обмежимо можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах, бути частиною світової економіки. Ми зупинимо здатність Росії фінансувати і нарощувати військо. А обмежимо їхню можливість конкурувати у хайтек-економіці XXI сторіччя”, – заявив президент США.

Байден наголосив, що вже бачить результат підготовки санкцій – рубль обвалився до історичного мінімуму, ринок російських акцій вже просів.

Глава Білого дому також додав, що США вже наклали санкції на російські банки з активами понад трільйон доларів, які разом складають близько третини банківської системи РФ.

“Сьогодні ми наклали санкції на ще чотири російські банки, в тому числі ВТБ, другий найбільший барк Росії з активами $250 млрд”, – додав він.

Також США запроваджують додаткові фінансові обмеження для РФ.

“У вівторок (після визнання “незалежності” так званих “Л/ДНР”) ми закрили можливість для російського уряду позичати у американських та європейських інвесторів. Тепер ми запровадимо ті самі обмеження для найбільших російських державних підприємств – компанії з активами понад $1,4 трильйони”, – пояснив Байден.

І насамкінець, за оцінкою Байдена, санкції мають вбити високотехнологічні галузі, включно з ракетною програмою.

Він окремо наголосив, що йдеться про санкції не з боку США, а з боку великої кількості країн.

“27 держав ЄС, Британія, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія та багато інших посилять спільний ефект нашої відповіді”, – заявив він.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 133
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

З початку великої агресії 24 лютого загинуло 57 українців, – МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ, що розпочалося вранці в четвер, 24 лютого, в Україні були вбиті окупантами майже 60 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse