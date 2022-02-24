“РФ перестане бути частиною світової економіки”: Байден оголосив деталі нових санкцій

Джо Байден. Фото: AP

Сполучені Штати Америки та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили “пекельні санкції”, що мають вдарити по Російській Федерації.

Про це заявив президент США Джо Байден після засідання Ради національної безпеки США, повідомляє “Європейська правда” ввечері в четвер, 24 лютого.

Також перед тим Байден провів переговори із партнерами по “Великій сімці”. За його словами узгоджені санкції, що завдадуть болючий удар по Росії.

“Ми обмежимо можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах, бути частиною світової економіки. Ми зупинимо здатність Росії фінансувати і нарощувати військо. А обмежимо їхню можливість конкурувати у хайтек-економіці XXI сторіччя”, – заявив президент США.

Байден наголосив, що вже бачить результат підготовки санкцій – рубль обвалився до історичного мінімуму, ринок російських акцій вже просів.

Глава Білого дому також додав, що США вже наклали санкції на російські банки з активами понад трільйон доларів, які разом складають близько третини банківської системи РФ.

“Сьогодні ми наклали санкції на ще чотири російські банки, в тому числі ВТБ, другий найбільший барк Росії з активами $250 млрд”, – додав він.

Також США запроваджують додаткові фінансові обмеження для РФ.

“У вівторок (після визнання “незалежності” так званих “Л/ДНР”) ми закрили можливість для російського уряду позичати у американських та європейських інвесторів. Тепер ми запровадимо ті самі обмеження для найбільших російських державних підприємств – компанії з активами понад $1,4 трильйони”, – пояснив Байден.

І насамкінець, за оцінкою Байдена, санкції мають вбити високотехнологічні галузі, включно з ракетною програмою.

Він окремо наголосив, що йдеться про санкції не з боку США, а з боку великої кількості країн.

“27 держав ЄС, Британія, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія та багато інших посилять спільний ефект нашої відповіді”, – заявив він.

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