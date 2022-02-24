Реакція Європи: ЄС обіцяє жорсткі санкції, Путіна засудили навіть його “друзі”

У Польщі тим часом створюють спеціальні пункти прийому для біженців з України, передає ВВС. Готуються забезпечувати їжею, медичною допомогою та необхідною інформацією.
Перед цим Варшава запросила активацію 4-ї статті НАТО. Вона дозволить запустити екстрені консультації у разі загрози одній із країн-членів Альянсу.
Консультації з четвертої статті НАТО також ініціювали Естонія, Латвія та Литва.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц “найсуворішим чином” засудив напад Росії на Україну, назвавши його це “явним порушенням міжнародного права” і “не може бути виправданим жодним чином”.
“Росія мусить негайно припинити цю військову акцію”, – виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP. Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.
“Це жахливий день для України і чорний день для Європи“, – констатував Шольц.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто сказав, що війна – це найгірший сценарій, але прямо не засудив Росію, пише ZN.ua. Це не зробили й інші високопосадовці Угорщини. Президент Віктор Орбан 24 лютого приїде на кризовий саміт лідерів ЄС до Брюсселя.
Молдова запроваджує режим надзвичайної ситуації. Президентка Мая Санду сказала, що країна готова ухвалити десятки тисяч людей з України.
Прем’єр-міністр Чехії назвав російські дії невиправданим актом агресії проти суверенної держави. Прага екстрено скликає Радбез.
“Війна ближча, ніж ми можемо уявити. У буквальному сенсі. Війна ближча, ніж ми можемо визнати. Підтримуючи Україну, ми захищаємо нашу країну”, – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Латвія закликала Росію зупинити військову агресію проти суверенітету України, її народу та демократії.
Литва запровадила режим надзвичайної ситуації.
Румунські ЗМІ пишуть, що Румунія вже почала приймати українських біженців. Президент Клаус Йоханніс назвав дії Росії грубим порушенням міжнародного законодавства, суверенітету та цілісності України.
Схоже висловилася і глава МЗС Болгарії Теодора Генчовська.
Як зауважує “Європейська правда“, після воєнної агресії Росії проти України навіть ті політичні сили та окремі політики, яких зазвичай називають “друзями Путіна”, виступили із засудженням дій президента РФ.
Зокрема, напад Росії на Україну засудила правопопулістська партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD). Лідери фракції AfD у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, який також є лідером партії, заявили в четвер, що “напад нічим не виправданий”.
“Росія повинна негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України”, – заявили в партії. І додали, що “міждержавні конфлікти можна вирішувати лише за столом переговорів.
Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.
“Цим актом Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився“, – заявив Земан у телезверненні.
Про те, що він “глибоко вражений воєнним нападом Російської Федерації на Україну”, заявив і президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс, якого вважають відкритим “агентом Кремля”.
“Я закликаю Російську Федерацію негайно припинити воєнні дії та вивести свої сили з України. Ця атака є явним порушенням принципів і цінностей, які відстоюють Рада Європи та її держави-члени. Це вимагає жорсткої та консолідованої реакції нашої Організації”, – наголосив Кокс.
Він повідомив, що у зв’язку з цим скликає термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи для координації узгодженої реакції на цю “безпрецедентну кризу в Європі”.
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