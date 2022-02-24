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Реакція Європи: ЄС обіцяє жорсткі санкції, Путіна засудили навіть його “друзі”

24/02/2022 13:07

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував заяву у зв’язку із повномасштабним вторгненням російських військ в Україну.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на твітер очільника британського уряду.

“Я обурений жахливими подіями в Україні і поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступні кроки.

Президент Путін обрав шлях кровопролиття і руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Британія і союзники відреагують рішуче”, – запевнив Джонсон.

Увечері 24 лютого він має виступити зі зверненням щодо початку Росією широкомасштабної агресії проти України.  Джонсон виступить у парламентській Палаті громад о 19:00 за Києвом (17:00 за лондонським часом).

Вранці прем’єр-міністр Сполученого Королівства провів екстрену нараду з топ-посадовцями країни.

Реакція на вторгнення Росії в Україну надходить і з інших держав та міжнародних об’єднань і організацій.

Лідери Європейського Союзу цього дня зберуться на позачерговий саміт, щоб затвердити санкції проти РФ.

Про це розповіла у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.

“Ціль Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції”,  – пояснила фон дер Ляєн.

Частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ.

“У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися”, – пояснила президента

Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. “На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки”, – заявила вона, не уточнивши, утім, чи йдеться про арешт суверенних активів, чи тих, що належать держпідприємствам.

Президентка ЄК наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС, США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо

“Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни. Але Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії”, – додала вона, наголосивши, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово, для опору російській агресії.

У Польщі тим часом створюють спеціальні пункти прийому для біженців з України, передає ВВС. Готуються забезпечувати їжею, медичною допомогою та необхідною інформацією.

Перед цим Варшава запросила активацію 4-ї статті НАТО. Вона дозволить запустити екстрені консультації у разі загрози одній із країн-членів Альянсу.

Консультації з четвертої статті НАТО також ініціювали Естонія, Латвія та Литва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц “найсуворішим чином” засудив напад Росії на Україну, назвавши його це “явним порушенням міжнародного права” і “не може бути виправданим жодним чином”.

“Росія мусить негайно припинити цю військову акцію”, – виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP.  Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.

“Це жахливий день для України і чорний день для Європи“, – констатував Шольц.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто сказав, що війна – це найгірший сценарій, але прямо не засудив Росію, пише ZN.ua. Це не зробили й інші високопосадовці Угорщини. Президент Віктор Орбан 24 лютого приїде на кризовий саміт лідерів ЄС до Брюсселя.

Молдова запроваджує режим надзвичайної ситуації. Президентка Мая Санду сказала, що країна готова ухвалити десятки тисяч людей з України.

Прем’єр-міністр Чехії назвав російські дії невиправданим актом агресії проти суверенної держави. Прага екстрено скликає Радбез.

“Війна ближча, ніж ми можемо уявити. У буквальному сенсі. Війна ближча, ніж ми можемо визнати. Підтримуючи Україну, ми захищаємо нашу країну”, – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Латвія закликала Росію зупинити військову агресію проти суверенітету України, її народу та демократії.

Литва запровадила режим надзвичайної ситуації.

Румунські ЗМІ пишуть, що Румунія вже почала приймати українських біженців. Президент Клаус Йоханніс назвав дії Росії грубим порушенням міжнародного законодавства, суверенітету та цілісності України.

Схоже висловилася і глава МЗС Болгарії Теодора Генчовська.

Як зауважує “Європейська правда“, після воєнної агресії Росії проти України навіть ті політичні сили та окремі політики, яких зазвичай називають “друзями Путіна”, виступили із засудженням дій президента РФ.

Зокрема, напад Росії на Україну засудила правопопулістська партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD). Лідери фракції  AfD у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, який також є лідером партії, заявили в четвер, що “напад нічим не виправданий”.

“Росія повинна негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України”, – заявили в партії. І додали, що “міждержавні конфлікти можна вирішувати лише за столом переговорів.

Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

“Цим актом Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився“, – заявив Земан у телезверненні.

Про те, що він “глибоко вражений воєнним нападом Російської Федерації на Україну”, заявив і президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс, якого вважають відкритим “агентом Кремля”.

“Я закликаю Російську Федерацію негайно припинити воєнні дії та вивести свої сили з України. Ця атака є явним порушенням принципів і цінностей, які відстоюють Рада Європи та її держави-члени. Це вимагає жорсткої та консолідованої реакції нашої Організації”, – наголосив Кокс.

Він повідомив, що у зв’язку з цим скликає термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи для координації узгодженої реакції на цю “безпрецедентну кризу в Європі”.

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