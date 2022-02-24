Реакція Європи: ЄС обіцяє жорсткі санкції, Путіна засудили навіть його “друзі”

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував заяву у зв’язку із повномасштабним вторгненням російських військ в Україну.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на твітер очільника британського уряду.

“Я обурений жахливими подіями в Україні і поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступні кроки.

Президент Путін обрав шлях кровопролиття і руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Британія і союзники відреагують рішуче”, – запевнив Джонсон.

Увечері 24 лютого він має виступити зі зверненням щодо початку Росією широкомасштабної агресії проти України. Джонсон виступить у парламентській Палаті громад о 19:00 за Києвом (17:00 за лондонським часом).

Вранці прем’єр-міністр Сполученого Королівства провів екстрену нараду з топ-посадовцями країни.

Реакція на вторгнення Росії в Україну надходить і з інших держав та міжнародних об’єднань і організацій.

Лідери Європейського Союзу цього дня зберуться на позачерговий саміт, щоб затвердити санкції проти РФ.

Про це розповіла у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.

“Ціль Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції”, – пояснила фон дер Ляєн.

Частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ.

“У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися”, – пояснила президента

Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. “На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки”, – заявила вона, не уточнивши, утім, чи йдеться про арешт суверенних активів, чи тих, що належать держпідприємствам.

Президентка ЄК наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС, США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо

“Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни. Але Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії”, – додала вона, наголосивши, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово, для опору російській агресії.