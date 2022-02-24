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Під Пищевиком 16 ворожих танків атакують позиції ЗСУ. Три знищено завдяки ПТРК NLAW

24/02/2022 16:11

Станом на 15:00 Збройні сили України ведуть бої з російськими окупантами по всій лінії зіткнення. Запеклі бої тривають біля Пищевика Волноваського району Донецької області.

Про це четвер, 24 лютого, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога“, – йдеться в повідомленні.

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