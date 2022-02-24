ОСи на Луганщині збили сьомий літак росіян

Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині.
Про це в 12:15 в четвер, 24 лютого, повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
“Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати”, – повідомили в штабі.
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