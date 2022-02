Нацбанк відкриває спецрахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Інформацію про це поширила пресслужба Генштабу ЗСУ в четвер, 24 лютого.

“Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією рф та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності”, – йдеться в повідомленні.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708 / The National Bank of Ukraine has decided to open a special fundraising account to support the Armed Forces of Ukraine. The number of the special account: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Читайте також:

Нацбанк увів тимчасові обмеження на зняття готівки